Öte yandan polis ekipleri, yakalanan 82 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatırken, çalıntı malzemeleri de sahiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; hırsızlık olayına karışan 82 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 günde 82 hırsızlık şüphelisi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

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