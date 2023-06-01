Nevşehir’de ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimleri devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi bünyesinde, kurs merkezlerinde ve çeşitli yerlerde anne ve anne adaylarına yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor. Yürütülen çalışma çerçevesinde; Nevşehir ADEM (Aile Destek Merkezi) Dikiş Nakış Kursu katılımcıları, YEDAM personeli ile birlikte 19 vatandaşa “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi hakkında eğitim semineri verildi.

Eğitim semineri sonrasında ’UYUMA’ uygulaması ve önleyici faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.