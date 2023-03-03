Kastamonu’da polis ekipleri, düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklarla sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Kastamonu’da polis ekipleri, düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklarla sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, birçok aile Kastamonu’ya geldi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu’da eğitime başlayan 100 çocuk için sinema etkinliği düzenledi.

Depremzede çocuklar ile birlikte sinema filmi izleyen polis ekipleri, filmin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.