Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışması sonucunda 1 şüphelinin aracında yapılan aramalarda 1,76 kilogram esrar ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir araçta yapılan aramada; 1,76 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili işlem yapılan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.