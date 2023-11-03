Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir kafede meydana gelen kavgada, tabancayla vurularak öldürülen Kemal Çetin cinayetinin firari şüphelisi ve kendisini kaçıran babası, olaydan 18 gün sonra İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Öte yandan daha önce cinayet şüphelisinin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, bunlardan 5’inin tutuklandığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Ekim akşamı saat 21.45 sıralarında Bigadiç ilçesi Abacı Mahallesi Kordon Boyu Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan Kemal Çetin (19) ile A.M.İ. (20), kafede denk geldi. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştüğü esnada A.M.İ., yanında bulunan tabancasıyla Kemal Çetin’e ateş açtı. Vücuduna mermiler isabet eden Çetin, yaralanırken, A.M.İ., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 19 yaşındaki Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çetin’in cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Katili İzmir’e kaçıran 17 akraba gözaltına alındı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için hummalı bir çalışma başlattı. Cinayet şüphelisinin önce Bigadiç’in Yeşildere Mahallesi’nde saklandığını belirleyen polis, burada A.M.İ.’yi bulamadı. Daha sonra şüphelinin akrabaları tarafından İzmir’in Aliağa ilçesine kaçırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda, A.M.İ.’nin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen toplam 17 kişi, Balıkesir polisi tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, cinayet şüphelisi A.M.İ.’nin akrabalarının şüpheliyi Bigadiç İlçesinden İzmir’in Aliağa ilçesine araçla götürdüğü tespit edilirken, şüphelinin kaldığı ilk ikamet, yapılan araç değişiklikleri, kaldığı ikinci adres, kaçmasına imkan sağlayan kişilerin kimlik ve adresleri, 100 saatlik kamera izlemesiyle belirlendi. Şüphelinin kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alan daraltıldı, şüpheli kıskıvrak yakalandı

Balıkesir Cinayet Büro Amirliği ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçede yürüttüğü çalışmada ise, cinayet şüphelisi A.M.İ.’nin saklandığı adres tespit edildi. 18 gündür aranan cinayet şüphelisi, 2 Kasım günü babası İ.İ. ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı. A.M.İ.’nin Aliağa’da yapılan sorgusunda, suçta kullanılan tabanca ise Bigadiç Yeşildere Mahallesi’nde ele geçirildi.

Suç kayıtları şaşırttı

Öte yandan, yapılan incelemede cinayet şüphelisi A.M.İ.’nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, 6136 SKM ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 5, hayatını kaybeden Kemal Çetin’in ise yaralama, tehdit, hakaret, 6136 SKM ve uyuşturucu suçlarından 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

18 gün sonra yakalanan cinayet şüphelisi, işlemleri için Balıkesir’e götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.