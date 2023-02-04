Adana’da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu. Kış günü terlik giyen çocuklar, ayakkabı ve mont alınca mutlu oldu.

Adana’da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu. Kış günü terlik giyen çocuklar, ayakkabı ve mont alınca mutlu oldu.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Yüreğir ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelere destekte bulundu. Çocuklarıyla birlikte çadırda kalan ailelere erzak yardımı yapılırken 50 çocuğa da mont ve ayakkabı hediye edildi. Kış günü ayaklarında terlik ile gezen çocuklar ayakkabıları ve montları alınca mutlulukları yüzlerine yansıdı. Montlar ve ayakkabıların Polis Eşleri Yardımlaşma Derneği tarafından temin edildiği belirtildi.

Tarım işçisi olan ve çadırda ikamet eden Hüseyin Şahan (40),” Çok memnun olduk, çok teşekkürler. Çocuklarımız sevindi, bu durum karşısında mutluyuz. Polisler önce ki geldiklerinde yatak getirdiler, bize yardımcı oluyorlar” dedi.

Tarım işçisi Songül Şahan ise (27),” Çocuklarımıza yardım ediliyor, ihtiyaçlarımızı görüyorlar. Onlara çok teşekkür ederiz, çocuklarımız sevindi. Mont verdiler, daha ne isteyelim” şeklinde konuştu.

Mont ile ayakkabı alan 12 yaşındaki Uğur Şahan da, ”Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Onlara dua edeceğim. Asker montu seçtim, onları çok seviyorum. Ben askere gidince komutan olacağım” ifadelerini kullandı.

Ayakkabı ve mont aldığı için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Sinem Arı ise polislere teşekkür etti.