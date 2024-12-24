Afyonkarahisar’da polis tarafından kent merkezi ve kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimde 50’ye yakın bıçak, ruhsatsız silahlarla yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlere çok sayıda ekip katıldı. Denetimlerde 3 bin 394 şahsın kimlik sorgulamasıyla birlikte bin 484 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerde aranması olan 24 şahıs yakalanırken, 84 araca ise ilgili trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetimler sonrası ayrıca 52 bıçak, ruhsatsız bir tabanca ile 2 tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 291 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.