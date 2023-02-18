Kastamonu’da bir vatandaşa polis ekiplerinin ceza yazması sonucu 12. kattan intihar girişiminde bulundu.

Kastamonu’da bir vatandaşa polis ekiplerinin ceza yazması sonucu 12. kattan intihar girişiminde bulundu.

Olay, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkii Karamuklar Rezidans’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinden gelen bir vatandaşa polis ekipleri ceza yazması sonucu ismi öğrenilemeyen şahıs bir apartmanın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerini seferber eden vatandaş, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.