Zonguldak’ta Yunus ekipleri, alkol alıp çevreyi rahatsız edenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında farklı zaman dilimlerinde il merkezi Yayla Mahallesi Liman arkası ve kayalıklar mevkiinde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik yapılan denetimlerde toplam 132 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde alkol alarak çevreye rahatsızlık veren 11 kişi, uyarılarak uzaklaştırıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için söz konusu bölgeye yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.