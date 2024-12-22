Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulunda eğitim görün öğrencilere Narko gençlik, Uyuma, Siberay projeleriyle birlikte bir çok alanda bilgilendirme yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler okul okul, mahalle mahalle gezerek önce eğitim slagonuyla hem vatandaşları, hem gençleri, hem de çocukları bilgilendirmeye devam ediyor. Polis ekiplerinin bu sefer adresi Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu oldu. Ekipler eğitim gören öğrencilere; Narko Gençlik Projesi, Uyuma Projesi, Siberay Projesi, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, KADES, 112 Acil Çağrı hattının önemi ve nasıl polis olurum? konuları hakkında bilgiler verdiler. Bilgilendirmenin ardından ise gençlere broşür dağıttılar.

Polisler eğitim faaliyetleriyle her yaştan vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.