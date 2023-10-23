Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok evi soyduğu tespit edilen 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yarenler, Koyuncu ve Tabiye mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheliler D.G. ve A.M. belirlendi. Çok sayıda evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiler polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, çay ve kahve makineleri, süpürge, kol saatleri gibi çok sayıda çalıntı elektronik eşya ele geçirildi. D.G.'nin jandarma bölgesinde de bir evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği, ayrıca Koyuncu Mahallesi Ersözler Sokak'ta meydana gelen GSM operatörüne ait tablo hırsızlığının firari şüphelisi olarak da arandığı tespit edildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şahıs da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden D.G. tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.