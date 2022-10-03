Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde yapılan çalışmalarda aralarında uyuşturucu, fuhuş ve yağma gibi suçlardan aranmaları bulunan 233 zanlı yakalandı.

Malatya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 233 zanlı ekipler tarafından yakalanırken, zanlıların 125’i cezaevine teslim edildi.

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