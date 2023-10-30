Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi, ressam Ahmet Sula, Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 54. kişisel resim sergisini Osmaniye’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Ahmet Sula, düzenlenen konferansta ise polis ve aileleri ile bir araya gelerek yaşam tecrübelerini ve vatan sevdasını anlattı.

Cebelibereket Kültür Merkezi’nde, düzenlenen konferansta öncesi kültür merkezi girişindeki alana 54. kişisel resim sergisini açarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi hakkında katılımcılara kısa bilgiler veren Ahmet Sula, daha sonra ise düzenlediği konferansta polis ve aileleri ile bir araya gelerek yaşam tecrübelerini ve vatan sevdasını anlattı. Program, Ahmet Sula’yı anlatan ve ulusal kanallarda çıkan haberlerinde yer aldığı tanıtım filmi ile başladı. Ahmet Sula, konferans aralarında türküler ve şiirler okudu. Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimiyle ilgili hazırladığı video ile konferansı tamamladı. Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Polis Başmüfettişi, Ressam ve Konuşmacı Ahmet Sula’ya günün anısına ay yıldız işlemeli filografi tablo takdim etti. Müdür Sarıbuva, konuşmalarından dolayı Sula’ya, katılımlarından dolayı ise tüm personellerine teşekkür ederek, “Yaklaşık 30 yıldır Ahmet abiyi tanıyorum ve son 10 yıldır savaş içerisinde olduğunu, savaş verdiğine bizzat şahidim. Gecesiyle gündüzüyle, 24 saatini insanlarımıza gençlerimize harcayan bir büyüğümüz. Allah razı olsun kendisinden, Allah yolunu açık etsin” dedi.