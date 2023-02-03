Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve yapılan baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bir adrese baskın düzenledi. H.G.G. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 400 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.