Kahramanmaraş’ta polis aracındaki anons sistemi üzerinden çocuk şarkıları söyleyen gönüllüler, aracın yanına koşan minik depremzedelere hediyeler dağıttı.

Kahramanmaraş’ta polis aracındaki anons sistemi üzerinden çocuk şarkıları söyleyen gönüllüler, aracın yanına koşan minik depremzedelere hediyeler dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ankara’dan gelen bir grup gönüllü çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Depremin acı yüzünü gösterdiği Tekir, Kısık, Şahin Kaya köylerinde ve merkez Onikişubat ilçesinde kapı kapı gezen ekipler yaptıkları yardımlarla gönülleri fethetti. Polis araçlarının anons sistemlerinden yankılanan çocuk şarkılarını duyan minik depremzedeler ise sesin geldiği yöne koşarak yeni oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Çocukları kucaklamak için geldik”

Gönüllülerden Ceren Boztepe, depremden etkilenen çocuklara destek olabilmek için böyle bir faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Ankara’dan geçmiş deprem bölgesindeki kardeşlerimiz ve çocuklarımızın yanlarında olup onları kucaklamak için geldik. Dernek değiliz tamamen bireysel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle ulaşılamamış köylerimize gidip çocuklarımıza oyuncaklar dağıttık. Fakat burada desteğin devamlı olması gerektiğini öğrendik. Bu depremin yaralarının sarılması için biraz zamana ihtiyacın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için uzun bir süre gerekli ve hepimiz elimizden geldiğini yaptık tabi ki ama desteklerin devamlılığını bekliyoruz. Özellikle depremde en çok yara alan çocuklarımızı sarmalıyız. Çünkü onların hala desteğe ihtiyaçları var” dedi.