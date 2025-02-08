Kayseri-Malatya karayolunda polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Akmescit mevkiinde meydana gelen trafik kazasında polis aracı ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan polis memuru Selim T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar ise incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; yaralı polis memuru Selim T.’yi hastanede ziyaret etti. Selim T.’nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Aydın, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.