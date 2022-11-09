Osmaniye’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim” projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Osmaniye’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim” projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim” projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme sunumu yaptı. “Polis Ne Yapar” bilgilendirme videosu izletilen minik öğrencilere daha sonra mesleki tanıtım hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere yapılan bilgilendirme de okula geliş gidişlerde büyüklerin ellerini bırakmamaları, koşarak sokak/caddeye çıkmamaları, yabancı şahıslardan hediye alınmaması, tanımadıkları kişilerin kendilerine yakınlık göstermelerine izin vermemeleri, tanımadıkları kişilerle bir yere gitmemeleri ve tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri konuları anlatıldı.