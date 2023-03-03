Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde kalan depremzedeler için moral etkinlikleri düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde kalan depremzedeler için moral etkinlikleri düzenlendi.

’Asrın felaketi’ olarak kayıtlara geçen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde mağdur olan afetzedelere çeşitli moral etkinlikleri düzenlendi. Şu ana kadar 977 depremzedenin misafir edildiği ve edilmeye devam edildiği akademide, 2 Mart’ta 240 misafir çocuğa ve ailelerine yönelik sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, balon katlama çalışmaları, palyaço ve çeşitli oyunların oynandığı gösteriler sergilendi.

“Akademi içerisinde iki adet ana sınıfı oluşturuldu”

Ayrıca ihtiyaç sahibi olan afetzede vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanarak, okul çağındaki çocuklarının eğitimlerinin devamı için akademi içerisinde iki adet ana sınıfı oluşturuldu. Öte yandan, bölgedeki okullara kayıtları yapılarak kumanya ve ulaşım hizmetleri dahil tüm ihtiyaçları sağlandı. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile üniversite okuyan öğrenciler için ise uzaktan eğitime katılmaları için internet sınıfı oluşturuldu.