Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, devam eden eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek ve denetlemek üzere Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Akademi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezine 29. Dönem POMEM olarak eğitimlerine devam etmekte olan Polis Memuru adaylarına “Meslek İlkeleri”, “Türkiye’nin Güvenlik Politikaları” ve “Polis Teşkilatı” konuları üzerine bir konuşma yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan ile birlikte Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ziyaretine eşlik etti.