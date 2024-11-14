İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Afganistan yapılanması Horasan koluna katılma arayışında olduğu iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgütün sözde sözde Afganistan kolu Horasan Vilayetine katılma arayışında olduğu tespit edilen Emre G. (27) adlı şüphelinin İstanbul Havalimanı’na gideceği istihbaratını aldı. DEAŞ yanlısı şüpheli, emniyet ekipleri tarafından adım adım takibe alındı. Havalimanına girdiği esnada operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıs, sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. İfadesi alınan ve adli makamlara sevk edilen Emre G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.