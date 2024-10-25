Bilecik’te Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ‘Aile İçi İletişim ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi’ düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ’Aile İçi İletişim’ ve ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konularında Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan polis adaylarına farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitime Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Suat Günbey, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kıdemli polis memurları ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

"Kadınların maruz kalabileceği şiddete karşı bilinçlendiler"

Verilen eğitim hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Polis okula öğrencilerimize Kadın Acil Destek (KADES), ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ ve ‘Aile İçi İletişim ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi’ için bir araya geldiler. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen panelde özellikle kadına yönelik şiddetin hayati bir konu olduğunu belirterek bu sebeple kadınların maruz kalabileceği şiddete karşı bilinçlendirildiler. KADES uygulaması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında bilgi verildi. Panelde ayrıca kadına yönelik şiddetin ve istismarın ne olduğu, şiddetin çeşitleri, şiddetin nedenleri, şiddet veya istismar gören kadınların başvurabileceği yerler ve yaralanabileceği haklardan bahsedildi. Ayrıca, birlikte ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduktan sonra gerçekleşen panel sona erdi" dedi.

Öte yandan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.