Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursuyla gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursuyla gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı kursun başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönemde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı.

Kursa katılmak isteyen adaylar, Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gruplar halinde haftanın 5 günü sınavlara hazırlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren her 3 adaydan 2’si sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. 97 kursiyerin katıldığı ücretsiz spor kurslarında 13 katılımcı polislik mesleğine adım attı. Büyükşehir’in açtığı spor kursları ile hazırlanan gençlerden fiziksel yeterlilik parkur mülakatına giren 77 kursiyerden 49’u parkur sınavını başarıyla tamamladı. Fiziksel mülakatta başarı oranı ise yüzde 64 oldu.