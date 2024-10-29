Erzincan’da eğitim gören polis adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları "Ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" beğeni topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" gösterisine Vali Aydoğdu’da katıldı.

Genç polis adayları tarafından gerçekleştirilen koreografi gösterisinin bir bölümünü de beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte drone kumandası ekranından izleyen Vali Aydoğdu, gerçekleştirdikleri güzel koreografi gösterisinden dolayı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz’ı, sıralı amirleri ve genç polis adaylarını tebrik etti.

Vali Aydoğdu, program kapsamında genç polis adaylarına yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz şartlarda vatanımıza, bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Bu sahip çıkma sözde değil hayâtî olarak olması gerekir. Çünkü yaşadığımız dünyada gençler artık sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Vatanını gerçekten sevmek nasıl mı olur? Vatanı sevmek; işimizi en iyi şekilde yapmakla olur, toplumsal barışı sağlamakla olur, vatandaşımızı ötekileştirmemekle olur ve birbirimiz arasında duvarlar örmek yerine, kalpten kalbe bağlar kurmakla olur. Bunun için sizlerin sorumluluğu çok çok daha fazla. Masum ve mazlum insanların nefes alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kıyamete kadar dimdik ayakta durması lazım. Bu, sizlerin gayretiyle, samimiyetiyle, vatan ve bayrak sevgisiyle mümkün olur." dedi.

Daha sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Yerleşkesi içerisinde POMEM öğrencileriyle birlikte bayrak yürüyüşü yapıldı.