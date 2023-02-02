Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yaşındaki Ali Asaf Taşçı’nın çok istediği polis kıyafeti hediye edildi.

Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yaşındaki Ali Asaf Taşçı’nın çok istediği polis kıyafeti hediye edildi.

Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden baba Coşkun Taşçı, emniyette çalışan arkadaşlarına oğlunun polisleri çok sevdiğini ve büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Ali Asaf Taşçı’yı evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Ekipler, minik Ali Asaf’ın polis sevgisine karşılıksız kalmayarak, polis kıyafeti hediye etti.

Baba Coşkun Taşçı, evladının polislerine olan sevgisine karşılıksız kalmayan Yenice Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.