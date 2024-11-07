Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan 3 farklı projede polis 6 bin 893 kişiye bilgilendirme yaptı.

Emniyet birimleri tarafından şehir genelinde yürütülen projelerde; ’Güvenli Gelecek için Bilinçli Toplum’ projesiyle bin 419 kişiye, ’Dilenciliği Önleme ve Sosyal Destek’ projesiyle 4 bin 974 kişiye ve ’Trafikte Etkin Eğitim’ projesiyle 12 anaokulunda 500 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Öte yandan Kırşehir’de yapılan projeler ve bilgilendirme faaliyetleri yanı sıra dilencilik yaptığı tespit edilen 65 kişiye 63 bin 505 TL para cezası uygulanırken 1 kişi İl Göç İdaresi’ne bilgi verilerek sınır dışı işlemleri yapıldı.

’Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın’ projesiyle; 16 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 27 adet fişek muhafaza altına alındı. Yapılan denetlemede bin 399 patlayıcı madde 6 iş yerinden teslim alındı .