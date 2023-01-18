Tepebaşı İlçesi’nde belirli tarihler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 1 pompalı tüfek, 4 dolu kartuş ve 1 boş kartuş ele geçirildi. Aramalarda yakalanan M.Y., Y.O., S.A. ve M.M. isimli şahıslar hakkında ise gerekli adli işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ele geçirirken, 4 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.