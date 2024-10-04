Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 241 şişe sahre bandrollü alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları bir şahsın aracında aramam yaparak evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 241 şişe sahte bandrollü alkol ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.