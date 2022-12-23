Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı artan kalın bağırsak ya da kolon poliplerinin sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, kalın bağırsakta ortaya çıkan poliplerin kansere dönüşmeden alınması gerektiğini belirterek, “Kalın bağırsaktaki her polip zamanla, er ya da geç kansere dönüşür” dedi. Kanama ve ishal şikayetleri hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında 9 santimlik kitle tespit edilen Beden Eğitimi Öğretmeni Kemal Karadağ ise robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonun ardından kısa sürede mesleğine geri döndü.

Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı artan kalın bağırsak ya da kolon poliplerinin sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, kalın bağırsakta ortaya çıkan poliplerin kansere dönüşmeden alınması gerektiğini belirterek, “Kalın bağırsaktaki her polip zamanla, er ya da geç kansere dönüşür” dedi. Kanama ve ishal şikayetleri hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde kalın bağırsağında 9 santimlik kitle tespit edilen Beden Eğitimi Öğretmeni Kemal Karadağ ise robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonun ardından kısa sürede mesleğine geri döndü.

İzmir’de yaşayan 54 yaşındaki spor eğitmeni Kemal Karadağ, bir süredir devam eden kanama ve dışkılama alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde, rektum denilen kalın bağırsağın son kısmında tespit edilen 9 santimetrelik kitlenin acil olarak alınması gerektiği belirlendi. Kolorektal cerrahi alanında uzman, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş tarafından robotik cerrahi ile operasyon gerçekleştirildi.

Kısa sürede sosyal yaşama dönüş

Robotik cerrahi sayesinde hastanın çok daha kısa sürede sosyal yaşamına döndüğünü belirten Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Robotik cerrahinin bir diğer avantajı da özellikle kalın bağırsak ameliyatlarında, bağırsakların ameliyattan sonra daha çabuk bir şekilde çalışmaya başlaması ve böylece bağırsak fonksiyonları ve yemek yemenin de daha erken normale dönmesi. Hastamızın aktif meslek hayatına dönme şansı da aynı oranda çabuk gerçekleşti; yani mümkün olan en az travma ile ameliyatı atlatmış oldu. ’Low anterior rezeksiyon’ olarak adlandırılan bu ameliyat genel cerrahinin en ciddi ameliyatlarından biridir ancak robotik cerrahi sisteminde edindiğimiz tecrübe sayesinde dokulara fazla hasar vermeden ameliyatı tamamlama şansımız olmaktadır. Bu sebeplerle uygun hastalarda robotik cerrahiyi tercih etmekteyiz” dedi.

Güreş eğitmenliği de yapıyor

Çok sayıda öğrencisi olan Kemal Karadağ, ameliyattan sonra çok daha hızlı bir şekilde meslek ve günlük yaşamına dönmenin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, “Güreş eğitmenliği de yapıyorum. Tayfun Bey, robotik cerrahinin bu durumları sağlayacağını söyleyince araştırdım ve sonunda robotik cerrahi ile operasyonu olmaya karar verdim. Ameliyattan 1 gün sonra yürümeye başladım. Hiç ameliyat olmamış gibiyim” diye konuştu.

Poliplere dikkat

Kalın bağırsaktaki kitlelerin normalde kolonoskopi ile temizlenebildiğini ifade eden Doç. Dr. Yoldaş, çok geniş tabanlı ve iri olan kitlelerin ise ameliyat gerektirdiğini belirtti.

Özellikle kalın bağırsak kökenli poliplerin kalın bağırsak kanserine dönüştüğünü işaret eden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Bu polipler aslında masummuş gibi görünür; ancak er ya da geç kansere dönüşür. Bu nedenle kolonoskopik ya da cerrahi yöntemle çıkarılması gerekir. Hastanın genetik alt yapısı da buna müsaitse ve polipler büyükse bu dönüşüm çok daha hızlı olur. Dışkılama alışkanlıklarındaki değişim ve kanama bunun en büyük belirtisi. Bu tür belirtiler olduğunda mutlaka bir hekime danışmak gerekir" şeklinde konuştu.