Mersin Erdemli’de köy okullarında düzenlenen etkinliklere dijital seyyar poligon da eklendi. Öğrenciler yeni bir sporla tanışarak ilk atışlarını şampiyon antrenörlerle havalı tüfekle yaptı.

Ülke genelinde birçok il ve ilçede öğrencilerin çeşitli spor dallarıyla ilgilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Mersin Erdemli Gençlik ve Spor Müdürlüğü de ’Köy Okulları Spor Şenliği’ düzenliyor. Alanında profesyonel antrenörler eşliğinde köy okullarına giden ekip, körlingden bocceye kadar birbirinden farklı spor dallarını öğrencilere tanıtarak oynamalarını sağlıyor. Yeni eğitim öğretim yılında şenliğe havalı silahlar da eklendi.

Havalı Silahlar Milli Takımlar Antrenörü Rahim Javadi’nin de desteğiyle daha önce 5 kez Türkiye şampiyonu olan Antrenör Enes Buğra Yayla tarafından öğrencilere atıcılık eğitimi veriliyor. Dijital seyyar poligon sayesinde havalı tüfekle atış yapan öğrenciler arasında bu spora yatkın olanlar da belirlenerek destek sağlanıyor.

"Köy köy yetenek taraması yapıyoruz"

Etkinlikleri yerinde takip eden Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin, "Müdürlüğümüz tarafından ’Köy Okullarında Spor Şenliği’ adı altında bir proje yürütüyoruz. Diğer spor branşlarıyla birlikte atıcılık branşını da dahil etmiş bulunmaktayız. Amacımız Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük atış poligonu olma özelliğine sahip Erdemli’deki poligonumuza yetenekli sporcularımızı seçmek ve buradan başarılı sporcularımıza dokunabilmektir. Bu amaçla seyyar poligonlarla köy köy, mahalle mahalle gezerek çocuklarımızda yetenek taraması yapıp tanıtımlarını yapmaktayız" dedi.

10 metrelik bir hedef koyarak havalı tüfeklerle atış yaptırdıklarını belirten Antrenör Enes Buğra Yayla, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra öğrencilere sporu tanıttıklarını ve yetenekli olanları belirlediklerini söyledi.

İlk defa atış yapan öğrenciler ise güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, ileride bu sporu yapabileceklerini kaydetti. Diğer etkinliklere de katılan öğrenciler, bir çok yeni spor dalıyla karşılaştıklarını ifade etti.