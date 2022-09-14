Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Oya Turhaner, poliçe okuryazarlığı ile beklentilerin daha gerçekçi hale gelebileceğini, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini belirterek önerilerde bulundu.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Oya Turhaner, poliçe okuryazarlığı ile beklentilerin daha gerçekçi hale gelebileceğini, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini belirterek önerilerde bulundu.

Sigorta ile mal ve sağlık giderleri teminat altına alınıyor. Ancak sağlık, konut, araç gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sigortacılık sektöründe, poliçedeki terimlerin anlaşılamamasından kaynaklı yaşanabilecek bir mağduriyetin önüne geçilebilmesi için Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, ‘Poliçe Okuryazarlığı’ konusunda vatandaşları uyardı.

"Terimleri öğrenin’

Sigortanın sihirli bir dünya olarak karşımıza çıktığını ve küçük maliyetler karşılığında pek çok tehditlerden koruduğunu belirten Dr. Oya Turhaner, “Sigortacılık kendine özgü jargonu ile hayatımızda önemli bir yere sahip ancak “teklifname, zeylname, tecditname, rücu, muvafakatname, ibraname, sovtaj, ekspertiz, muafiyet, tenzili muafiyet, koasürans, tazminat” gibi pek çok kavramı öğrenmek bize yorucu gelebiliyor. Poliçe ucuz olsun az prim ödeyelim, hasar olunca tüm zararımız ödensin beklentisi ile sigortacılığa yaklaşıyoruz. Hasar olunca ise gerçeklerle boğuşuyoruz. Daha önce duymazdan gelmek istediğimiz pek çok bilgiyi daha iyi dinleseydim diye düşünüyoruz. Hayal kırıklığına uğruyoruz ve aldatıldım hissi ile sigortacılar para ödemez klişesine hak verir hale geliyoruz” dedi.

"Farkları bilmek gerekiyor"

Tüketicilerin farklı vesilelerle sigorta poliçeleri ile tanıştıklarını belirten Turhaner, “Mesela ferdi kaza ve hayat sigortası arasındaki farkı sigortalının bilmesi çok zor. Genel şartlarını bilmek gerekiyor. Ferdi kaza, adı üzerinde kaza neticesinde vefatı kapsar. Kaza değilse ve hastalık sonucu vefat varsa tazminat ödenmeyecektir. Hayat sigortası, hastalık sonucu ölümleri de kapsamaktadır. Ama ferdi kaza ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek prim ödenmesi gerekir. Araçlara yapılan kasko poliçesi, çarpma çarpışma yangın hırsızlık gibi olaylara karşı aracı koruyor. Komple hasar olduğunda sorun başlıyor. Yangın ile komple yanarsa ayrı bir süreç, hırsızlık gibi bir sorun ayrı bir süreç gerektirir. Ayrıca kaskonun bir diğer unsuru genişletilmiş kasko teminatı ile karşımıza çıkıyor. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, kasko poliçesine eklenirdi. Yeni uygulamada kasko yaptırmayanlara bağımsız bir poliçe olarak sunulmaya başlandı. Arabanız ile başkalarının malına veya canına verilebilecek zararları karşılarken trafik sigortanızın limiti yetmediği zaman devreye girer. Sorumluluklarınızın sigortasıdır. Limit artınca prim artar. Ucuz kasko istendiğinde bu limit azaltılır böylece prim azalmış olur. Faydası neydi ve nelerden vazgeçtiğinizi başınıza gelmediyse bilemezsiniz. Örneğin, bir araca sizin aracınız ile zarar verildi. Karşı tarafa verilen zarar 100 bin lira. Önce trafik sigortası devreye girecek ve 50 bin liralık zarar buradan karşılanacak. Gerisini siz ödemek zorundasınız. Ama genişletilmiş kasko poliçenizde ihtiyarı mali mesuliyet sigortası varsa cebinize elinizi atmadan önce sigorta poliçeniz devreye girecek. Poliçelerinizi kontrol edin” diye konuştu.

Konut poliçelerine dikkat

Tüketici açısından yanlış anlaşılması muhtemel konut poliçelerine de dikkat çeken Dr. Oya Turhaner, “Bir başka sorunlu alan konut paket poliçeleri. Bankadan kredi aldığınızı düşünelim. Sigorta poliçelerinin sayısı üçe çıkacak. Depreme karşı zorunlu sigorta DASK, borç alanın vefatına tedbir ferdi kaza veya hayat sigortası, satın alınan konut binası ve eşyaları için konut poliçesi. Kısmen kredi çektiyseniz kredi tutarı kadar sigorta poliçesi yapılıyorsa eksik sigorta kavramı ile karşılaşırsınız. Her bir hasarda eksik sigorta oranı uygulayarak hasardan daha az tazminat alınmasına sebep olur. DASK limiti her yıl değişir. Limitinden daha yüksek değerde bir eviniz varsa fazlasını konut paket poliçesi ile sigortalamalısınız. Eşyalarınız için konut paket poliçesi yapılmalıdır” dedi.

İmzalamadan önce okunmalı

Tüketicilerin taşıt veya konut kredisi aldıklarında sigorta yaptırmasının gelecekteki tehditleri azaltmak anlamına gelmediğini belirten Dr. Turhaner, “Sigorta şirketleri, poliçede yer alan özel şartları ve genel şartlarda her ne yazıyorsa onu uygular. Poliçeleri imzalamadan okumak gerekiyor. Her bir ifadenin ne anlama geldiğini acentemize danışmalıyız. Dinlemekten yorulmamalıyız. Hasar ve tazminat itirazlarınızı Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak hızlıca çözüme kavuşturabilirsiniz” diye konuştu.