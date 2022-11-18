Toplam 6 bin 600 metrekarelik Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başlandı.

Toplam 6 bin 600 metrekarelik Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı; yaklaşık yüzde 40 seviyelerindeyken Ankara Büyük Şehir Belediye’sine (ABB) devredilen Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ni tamamlayarak hizmete açmak için çalışmalarına başladı. 6 bin 600 metrekare alana sahip olan merkez, Polatlı’daki sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Polatlı halkına kültür ve sanat çerçevesinde hizmet verecek olan projede; 511 kişilik gösteri, konferans ve tiyatro salonu, açık ile kapalı fuaye alanları, spor salonu ve birçok sosyal donatı bulunacak. Ayrıca, biri 42 araç kapasiteli kapalı diğeri 21 araç kapasiteli açık olmak üzere 2 otopark yapılması planlanıyor.

“Bir yıl içerisinde Polatlı’ya kazandırmayı planlıyoruz”

İnşaatının yarım kalması nedeniyle atıl hâle gelen kültür merkezini Polatlı halkına kazandırmak istediklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapılar Şefi Latif Yeşil, “Tarafımıza devredilen Polatlı ilçesindeki kültür merkezi toplam 6 bin 600 metrekare kapalı inşaat alanına sahip. Kültür merkezi binasında birçok sosyal faaliyetin yapılabileceği alanlar bulunuyor. Bu merkezi yaklaşık bir yıl içerisinde Polatlı’ya kazandırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.