Polatlı Belediyesi’nin ’Engelleri birlikte aşıyoruz’ parolasıyla bu yıl 2 bin 268 üye sayısına ulaşan Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü özel programı düzenlendi.

Polatlı Belediyesi’nin ’Engelleri birlikte aşıyoruz’ parolasıyla bu yıl 2 bin 268 üye sayısına ulaşan Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü özel programı düzenlendi.

Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan program, işaret dili ile okunan İstiklal Marşı ile başladı. Engelli vatandaşlar ve babaları tarafından oluşturulan Çınarlar Korosu, özel eğitim merkezlerinin katkılarıyla hazırlanan halk oyunları gösterileri, gençler ve çocuklardan oluşan modern dans ekibi, tiyatro gösterisi, Aşık ile Maşuk ve kukla gösterileri, salonu dolduran Polatlılı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanarak ayakta alkışlandı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya yaptığı konuşmada, “Bu soğuk aralık akşamını kalplerindeki sevgiyle ısıtan tüm kıymetli kardeşlerime, fedakarca çalışan Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi ailemize, her yıl programlarımıza iştirak ederek katkı sağlayan özel eğitim kurumlarımıza emekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Büyük ve mutlu bir aile olarak her yıl olduğu gibi yine salonlara sığmadığınız bu özel akşamda aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri anlayan, sizler gibi yaşayan bir kardeşiniz olarak asla yalnız olmadığınızı açıkça ifade etmek istiyorum. Çalışma hayatımızda en çok sizlerle birlikte yaptığımız çalışmalar, sizin için hayata geçirdiğimiz projeler bizi mutlu ediyor. Yaşama azmi ve mutluluğun peşinden koşma adına her biriniz topluma en güzel örneklersiniz. İmkan ve fırsat verildiğinde her şeyi başarabildiğinizi bu güzel gecede bir kez daha gösterdiniz. Bugün pek çok ilçeye göre daha şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Polatlı’da Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezimiz var. Sizleri anlayan, sizlerle kaynaşmış, sizleri çok seven personelleriniz var. Başarıyla çalışan ve programlarımıza her yıl destek veren özel eğitim kurumlarımız var. Her birine tekrar teşekkür ediyor, sizlerle birlikte alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldızkaya tatil müjdesi verdi

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirilemeyen engelli vatandaşlara yönelik geleneksel tatil etkinliği hakkında müjde veren Başkan Yıldızkaya, “Bildiğiniz gibi büyük bir aile olarak her yıl sizlerle birlikte geleneksel hale getirdiğimiz tatillerde dinlenme ve eğlenme imkanı buluyorduk. Uzun süredir korona virüs salgını dolayısıyla bu tatillerimize ara vermek zorunda kalmıştık. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yine hep birlikte tüm Türkiye’ye örnek olacak kalabalık bir kafileyle tatile gideceğiz. Bunun da müjdesini sizlere bu güzel gecede vermek istiyorum. Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle her zaman yanınızda olmaya, sizler için en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Anlamlı geceye Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serpil Oğuzlar, MHP Polatlı İlçe Başkanı Uğur Güngör, CHP Polatlı İlçe Başkanı Haşim Bilal Avcı, Belediye Meclis üyeleri, Polatlı’da faaliyet gösteren özel eğitim kurumları, Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.