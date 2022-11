Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Polat, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların caydırıcı düzeyde artırılması gerektiğini açıkladı.

Bu konudaki ısrarlarının hükümet tarafından dikkate alınarak gerekli adımların atılmasını beklediklerini belirten Polat, “Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Kadına şiddet konusu her fırsatta, her türlü platformlarda dile getiriliyor. Biz de kadına şiddet konusunda artırılmış caydırıcı cezaların kanunlaşmasını bekliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edilmeli. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.