Juventus’ta sakatlığını atlatan başarılı futbolcu Paul Pogba, 315 gün sonra Torino maçıyla sahalara geri döndü.

Juventus’ta sakatlığını atlatan başarılı futbolcu Paul Pogba, 315 gün sonra Torino maçıyla sahalara geri döndü.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fransız yıldız Pogba, sahalara döndü. 2021-2022 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da oynadığı dönemde nisan ayında sakatlık yaşayan tecrübeli orta saha, İtalya Serie A’nın 24. haftasında dün oynanan Juventus - Torino maçının 69. dakikasında oyuna girerek tam 315 gün sonra yeşil sahaya ayak bastı. Sezon başında bedelsiz olarak İtalyan ekibine transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca dünkü mücadeleyle birlikte 2 bin 481 günün ardından yeniden siyah-beyazlı formayı da giymiş oldu.