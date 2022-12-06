Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri (BELSOS) tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Malatya’nın zengin mutfağında yer alan Pöçüklü Lahana Sarması (Nahna Köftesi) ve Simit Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Tescil belgelerini Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri (BELSOS) tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Malatya’nın zengin mutfağında yer alan Pöçüklü Lahana Sarması (Nahna Köftesi) ve Simit Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Tescil belgelerini Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen gastronomi değerlendirme toplantısında, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Pöçüklü Lahana Sarması ve Simit Pilavı’nın tescil belgelerini Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etti.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, Malatya’nın yemeklerine coğrafi işaret belgesi almaya devam ettiklerini belirtti. Gürkan, “Bugün itibariyle Lahana Sarması ve Simit Pilavımız, Tescil Kurulu tarafından tescil edilmeye hak kazanmıştır. Simit Pilavımızın ve Lahana Sarmamızın Coğrafi İşaret Belgesi hayırlı olsun. Yiyenlere afiyet olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Malatya’nın lezzetlerinden olan Pöçüklü Lahana Sarması ve Simit Pilavı, Malatya’da 32 ve 33’üncü coğrafi tescil belgesi alan ürünler oldu.

UNESCO Meydana Getirici Şehirler Ağı istişare toplantısı

Belge takdiminin ardından Vali Şahin ile birlikte Başkan Gürkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile paydaş kurum ve STK’ların katılımlarıyla Malatya UNESCO Meydana Getirici Şehirler Ağı İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantı sırasında sinevizyon eşliğinde UNESCO Meydana Getirici Şehirler Ağı Nedir, Meydana Getirici Şehirler Ağının Malatya için faydaları, başvuru süreci, lobi çalışmaları, strateji eylem planı hazırlıkları, logo çalışmaları ve mevcut durum analizi ve stratejisi konularında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi.