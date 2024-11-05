Türkiye’deki doğal ve kültürel mirasın sanatsal yorumlarla zenginleştirilmesi ve yeni sanatsal perspektiflerin geliştirilmesi amacıyla uluslararası İlya Repin Sanat Akademisi’nden sanatçıların katıldığı ‘Kapadokya Plein Air’ başladı.

Sanat eğitimi ve pratikleri için bir model sunarak, sanatın doğrudan gözlem ve deneyim yoluyla nasıl geliştirilebileceğini ve çeşitlendirilebileceğini göstermeyi amaçlayan, sanatçıların farklı kültürel ve sanatsal yaklaşımlarını bir araya getirerek, kültürel çeşitliliğin ve karşılıklı etkileşimin sanatsal üretim üzerindeki etkilerinin araştırılacağı Plein Air (Açık Hava Ressamlığı) etkinlikleri Kapadokya Üniversitesi (KÜN)’nde başladı. Sanatçıların yeni yorumlar geliştirerek Kapadokya’nın farklı mekânlarını ve kültürel öğelerini plein air yöntemiyle resmedeceği, öğrenciler ve sanatçılar arasında kültürel ve sanatsal bilgi alışverişinin güçlendirilmeye çalışılacağı etkinlikler 9 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek. KÜN Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve Sanat Topluluğu’ndaki gönüllü öğrencilerin, sanatçıların mentorlukları altında uygulamalı sanat eğitimi alacağı proje sonucunda 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek sergi aracılığıyla yerel ve uluslararası sanatseverlere bölgenin yeni bir bakış açısıyla tanıtılması sağlanacak.