Kayseri Süper Amatör Küme’de gruplarında ilk iki sırayı alarak Play-Off oynayacak olan takımlardan 3’ü belli olurken, son biletin sahibi ise son hafta belli olacak.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off biletini alırken, B Grubu’nda ise Esen Makina Erciyesspor bu hakkı kazandı. Bu grupta bileti alacak ikinci takım ise son hafta oynanacak olan maçlar sonunda belli olacak.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Play-Off’a yükselmek isteyen Kayseri Şekerspor ligin son haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Akkışlaspor ile oynarken, iddiasını sürdüren bir diğer takım Argıncıkspor ise Play-Off vizesi almayı garantileyen Esen Makina Erciyesspor ile mücadele edecek. Kayseri Şekerspor ile Argıncıkspor son haftaya 45 puanla girerken ikili averajda üstün olan Kayseri Şekerspor avantajlı görünüyor. Kayseri Şekerspor’un hedefe ulaşması için Akkışla Gençlikspor’u mağlup etmesi yeterli olacak. Argıncıkspor’un bu hedefi gerçekleştirmesi için son hafta maçını grup liderini yenmesi ve Kayseri Şekerspor’un Akkışla Gençlispor’a puan kaybetmesi gerekecek. İki takımında maçlarını kazanması halinde ligi 48 puanla bitirecek iki takımdan Play-Off’a yükseleni ikili averaj belirleyecek.

Kayseri Şekerspor-Akkışla Gençlikspor mücadelesi Pazar günü Erkilet Stadı’nda saat 16.00’da oynanırken, Argıncıkspor-Esen makina Erciyesspor maçı ise yine Pazar günü Argıncık Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.