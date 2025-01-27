Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Başakpınarspor; ligin 13. haftasında oynadığı maçta lider Hacılar Erciyesspor ile golsüz berabere kalarak Play-Off iddiasını kaybetti.

Play-Off’a veda den Başakpınarspor Kulübün’den yapılan açıklamada; "Bugün dostça başlayan maçta verdikleri veya veremedikleri kartlar ve kararlarla oyuna direk etki eden, maç devam ederken saha içine yansıyan olumsuz bir durum olmadığı halde tribünde çıkan bireysel bir kavga nedeniyle oyunu durdurup ev sahibi tribününü boşaltmaya kalkışan, devre arası oyuncumuza saldıran rakip takım taraftarlarına tek söz dahi etmeyen başta saha gözlemcisi olmak üzere hakem üçlüsü kendilerine tevdi edilen görevi başarı ile yerine getirmişlerdir. Daha hafta içinde maç programları açıklandığında niyet belli edilmiş; son haftalarda şaibeye yer vermemek adına maçların aynı saatte oynanması için yaptığımız haklı itirazımız tertip komitesince kulak ardı edilmiştir. İki sezondur uğradığımız bu haksızlık ve masa başı oyunları gösteriyor ki; bizlerin iyi niyetli olarak aylardır yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz emeklerin hepsi sonucu ve kazananı belli olan, her geçen gün değeri ve kalitesi düşen lig içinmiş. Ağızları açılınca adalet timsali ve dürüstlük abidesi kesilenlerin masa başında ’sen, ben, bizim oğlan’ düzeni olduğu sürece boşa kürek çekmenin manası yok belli ki. Biz bu mübarek günde hakkımızı yiyenleri Allah’a havale ediyoruz. Doğruluktan ve dik duruşumuzdan asla taviz vermeden, hiçbir kirli işin içinde bugüne kadar olmadığımız gibi bundan sonrada olmadan yolumuza devam edeceğiz. Tüm ekibimize ve her daim yanımızda olan Başakpınar halkımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.