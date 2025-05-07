Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan 2025 tarihinde Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanan Zonguldakspor-Kahramanmaraş İstiklalspor 3. Lig Play-Off müsabakası sırasında meydana gelen olaylarda polise muvakemette bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Ayrıca 27 kişi hakkında da seyirden men cezası uygulanacağı açıklandı.

Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur maçında Zonguldakspor, kendi sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor’a 2-0 yenildi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte tribünlerde yaşanan olaylara polis ekipleri müdahalede bulundu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü; müsabakada üç kişinin görevli polislere karşı fiziki müdahalede bulunduğunu belirterek, "30.04.2025 günü Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanan Zonguldak Spor ve Kahramanmaraş Spor 3. Lig Play-Off futbol müsabakasında E.A, M.B. ve S.D. isimli 3 şüpheli şahsın görevli polis memurlarına mukavemette bulunduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Söz konusu üç şüphelinin 4 Mayıs günü yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheli şahısların 04.05.2025 günü yakalaması yapılmış olup haklarında ‘görevli memura mukavemette bulunmak, hakaret etmek ve kamu malına zarar vermek’ suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi.

Olaylara karıştığı tespit edilen toplam 27 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, "Ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında söz konusu (3) şahıs dahil olmak üzere toplam (27) şahıs hakkında müsabaka düzenini ve güvenliğini bozmaktan işlem yapılarak seyirden men cezası uygulanacaktır" bilgisi paylaşıldı.