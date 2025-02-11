Alışveriş ve eğlencenin merkezi olan Plato AVM, sinemaseverlere özel bir kampanya başlattı. GNÇ ve Turkcell iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında CinePlato’dan bir bilet alan GNÇ üyeleri, ikinci bileti ücretsiz kazanıyor.

Her geçen gün büyüyen ve ziyaretçilerine daha fazla ayrıcalık sunan Plato AVM, alışverişin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor. Modern mimarisi, geniş marka yelpazesi ve konforlu sosyal alanlarıyla dikkat çeken Plato AVM, özellikle gençlerin buluşma noktası haline geldi. Sinema salonlarından restoranlara, eğlence alanlarından etkinliklere kadar pek çok farklı deneyimi bir arada sunan Plato AVM, ‘GNÇ ile Her Gün’ kampanyasıyla sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kampanya, GNÇ kullanıcılarına sinema keyfini ikiye katlama fırsatı sağlıyor.

Kampanya kapsamında, Turkcell’in gençlere özel GNÇ markasını kullanan müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor. GNÇ kullanıcıları, kampanya dahilinde CinePlato’da sinema bileti aldıklarında ikinci bileti ücretsiz olarak elde ediyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve kampanya şartlarına Plato AVM’nin resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.