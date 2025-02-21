Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ projesi kapsamında ’Akıllı Atık Otomatı’ sistemi kurdu. Otomat sayesinde, atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanırken, toplanan plastik atıklardan küçük bitki saksıları üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı ‘Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ projesi kapsamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne ’Akıllı Atık Otomatı’ kuruldu. Otomat sayesinde, vatandaşların kullanımları sonrası oluşan atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanırken, toplanan plastik atıklardan küçük bitki saksıları üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de kamu kurumları ve özel sektör arasında sistemi ilk kez kullanan kurum olma özelliğini kavuşurken, Akıllı Atık Otomatı’nı ilk olarak çocuklar kullandı. Mercan Bilim Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, otomat hakkında bilgi aldıktan sonra ellerindeki plastik, cam ve metal atıkları otomata atarak geri dönüşüme katkı sağladı. Çocuklara ise geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden üretilen saksılar ve kompost gübre hediye edildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesinin yürüttüğü Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz projesi kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki sahil şeridi boyunca belirlenen pilot alanlara 6 içme suyu çeşmesi ve 6 plastik toplama kumbarası yerleştirilecek. Vatandaş farkındalığının artırılması amacıyla, 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde 6-18 yaş arası 1200 çocuğa atık ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve sıfır atık konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, Mersin’in kıyı şeridi ve nehir kenarlarında temizlik etkinlikleri düzenlenecek. Toplamda 6 temizlik etkinliği ile 150 vatandaşa, plastik kirliliği ve doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirme yapılacak, kentteki 4 farklı kıyı alanında temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Bölge için ekolojik açıdan önemli olan Çiniligöl ve Göksu Deltası’nda da temizlik faaliyetleri yapılacak. Proje, sadece Mersin’in değil, tüm Akdeniz’in çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak, plastik kirliliğiyle mücadelede önemli bir örnek teşkil edecek.

"Plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli Çevre Yüksek Mühendisi Şeyda Töp, Akıllı Atık Otomatı hakkında bilgi vererek, "Bu otomat, ‘Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ Projesi’nin bir parçası" dedi. Temel amaçlarının plastik kirliliğini azaltarak sahillerin ve doğanın korunması olduğuna dikkat çeken Töp, "Otomat vatandaşlarımızın geri dönüştürebilir atıklarını bırakabileceği bir sistem. Bu otomat Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla Mersin’de ilk kez kullanılmaya başlanacak. Otomata plastik şişe, metale kutu, cam şişe gibi geri dönüştürebilir atıklarını atanlar belediyemiz tarafından üretilen kompost gübresine ve geri dönüştürülmüş materyallerden elde ettiğimiz ürünleri çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür hediyemiz olarak alabilecekler" diye konuştu.

Otomatın enerjisinin bir kısmının fotovoltaik panel ile sağlandığına işaret eden Töp, "Ana temamız başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımıza, hayata geçirilecek olan akıllı otomatın farkındalığını sağlamak, teşvik etmek ve geri dönüşümün önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın geri dönüşüm alışkanlığı kazanmasını teşvik edeceğiz. Plastik atıkların doğaya karışmasını önleyerek sahillerimizi temiz tutacağız. Toplanan atıklarla da geri dönüştürülmüş saksı yapacağız" dedi.

Mersinlilere geri dönüşüm çağrısı

Atık yönetimi konusunda farkındalık için eğitimler gerçekleştireceklerini ifade eden Töp, "Bu proje, Mersin’de çevre bilincini arttırmayı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturmayı hedefliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu projeye aktif olarak katılım sağlamaları. Geri dönüştürülebilir atıklarını akıllı atık otomatına atarak hem çevreyi koruyabilirler, hem kompost gübre hediyesi kazanarak doğaya katkıda bulunabilirler. Birlikte hareket edersek daha temiz ve sürdürülebilir bir Mersin oluşturabiliriz" diye konuştu.