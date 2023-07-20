Muratpaşa Belediyesi, ana hizmet binasında pet su şişesi kullanımını kaldırmak suretiyle başlattığı ‘Plastiksiz Belediye’ hareketiyle günlük plastik kullanımını 12 kilogram azalttı. 6’ncı ayına giren hareketle Muratpaşa Belediyesi’nden 1.5 ton daha az plastik atığı çıktı.

Uluslararası çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace raporlarına göre Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası’nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını plastik su şişeleri, pipet, tabak, çatal, kaşık gibi tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi de ana hizmet binasında pet şişe kullanımını kaldırmak için ocak ayında bin 200 çalışanına cam su matarası dağıttı. İçilebilir su ihtiyacını karşılamak için ana hizmet binasında her kata su sebili yerleştirildi. Su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla Muratpaşa Belediyesi’nden günde 12 kilogram daha aç plastik atık çıktı.

"Plastik kullanıını 1.5 ton azalttık"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, günlük hayatta plastik tüketimini azaltmak için kişisel olarak atılacak bir adımın dahi birçok şeyi değiştirebileceğini söyledi. Plastiksiz Belediye Hareketi’nin 6’nci ayına girdiğini ve bu sayede Muratpaşa Belediyesi’nde 1.5 ton plastik kullanımı azalttıklarını belirten Başkan Uysal, “Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere yaptığımız çalışmalarla Muratpaşa’mızda plastik kullanımının azaltılması için çalışıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tüm komşularımı bu harekete katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.