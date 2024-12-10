Plastik Sanatlar Sergisi, Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Bolulu fotoğraf sanatçısı Serhan Atukalp’in önderliğinde düzenlenen "Global; Bir Zaman Dokusu" Plastik Sanatlar Sergisi büyük bir ilgiyle karşılandı. Sergide resim, halı, bez parçaları gibi ürünlerle sanat eserleri sergilendi. Açılışta konuşan Atukalp, serginin küresel bir bilinçle zamanı ve onun dokusunu yeniden keşfetmeyi amaçladığını belirtti.

"Zaman, insanlık tarihinin en eski tanığıdır," diyen Atukalp, “Geçmişten geleceğe oluşan her katmanda insanlığın ardında bıraktığı izler, tarihi, kültürel ve teknolojik düşüncelerin iç içe geçtiği yapılar oluşturur. Sergimizde, zamanın bu izlerini hem bireysel hem de kolektif bir bakış açısıyla sunuyoruz. İnsan deneyiminin geniş ve sürekli değişen haritasını burada görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

27 sanatçının eseri yer aldı

Sergide çoğun luğu kadın sanatçılardan oluşan 27 sanatçının eserleri yer alıyor. Alev Demirkesen, Ali Ayyıldız, Arzu Çorbacı, Asya Sena Kaya, Çağla Göksu, Ece Özkul, Emrah Sezer, Faruk Gezgin, Gül Bolulu, Gülay Kaygusuz, Gürcan Özkan, Hale Güloğlu, Kifayet Özkul, M. Hülya Doğru, Müjgan Atukalp, Münevver Aksoy, Nazlı Yiğit, Pakize Dübüş Kayadibi, Pervin Bülbül, Rana Sirkecioğlu, Sema Bıyıklıoğlu, Serdar Çongar, Serhan Atukalp, Süreyya Oskay, Tahsin Çorbacı, Yavuz Acar ve Yağmur Kaynakçı gibi isimlerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.