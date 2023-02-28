Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yadı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yadı.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Balçık Mahallesi, 3237 Sokak üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli’nin her ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Öte yandan vatandaşların, yangını söndürmekle meşgul olan itfaiye ekiplerine yangının bir an önce söndürülmesi hususunda tepki gösterdikleri görüldü. Jandarma ekipleri, şahısları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları sürüyor.