Diyarbakır’ın Çınar ve Bismil ilçeleri arasında bir plastik boru fabrikası bahçesinde çıkan yangın içeri sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır’ın Çınar ve Bismil ilçeleri arasında bir plastik boru fabrikası bahçesinde çıkan yangın içeri sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bismil ve Çınar ilçeleri arasında bir plastik boru fabrikası bahçesinde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın, bahçedeki boruları sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangına müdahale etti. Yangın, rüzgarın etkisiyle güçlükle kontrol altına alınırken alevler içeriye sıçramadan söndürüldü.

Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.