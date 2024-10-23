Kırşehir’de insan sağlığını tehdit eden plastik atıklara Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine Şehirde yer alan Güneykent Mahallesine giden ekipler, Engelsiz Yaşam Merkezi yanında yer alan ve çevre kirliliği oluşturan atıl alana müdahale etti. Doğa ve insan sağlığına zarar veren plastik atıklar ve çevre kirliliğine neden olan çöplerin alınmasını sağlayan ekipler, çevre ve doğanın korunması adına bölgede bulunan vatandaşları da bilgilendirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi çalışmaları sürüyor.