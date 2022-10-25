Sivas’ta evlerin kapı kilitlerini açabilmek için plastik aparat kullanan hırsızlar yakayı ele verdi.

Sivas’ta evlerin kapı kilitlerini açabilmek için plastik aparat kullanan hırsızlar yakayı ele verdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş kentte son zamanlarda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen F.B. ve G.G. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kapı kilitlerini plastik bir aparatla açarak girdikleri evlerden değerli eşyaları çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabileceği değerlendirilen eşyalara el konuldu. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine teslim edildi.