AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası’nda 5,5 buçuk milyonluk nüfusa enerji sağlamak için yatırım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu çalışmaların yapılması için zorunlu olan planlı kesintileri ise tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

AYEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası’nda 5,5 buçuk milyonluk nüfusa enerji sağlamak için yatırım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu çalışmaların yapılması için zorunlu olan planlı kesintileri ise tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor. Şirket, tüm planlı kesintileri AYEDAŞ internet sitesi ve AYEDAŞ 186 Mobil Uygulaması üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Şirket, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 34 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 8 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 5,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfus ve kişi başına düşen ortalama tüketimdeki artışla yükselen elektrik talebini, hem bugün hem de geleceğin dünyasında sorunsuz karşılamayı hedefleyen şirket, bu amaçla yatırım ve bakım çalışmaları yürütüyor.

AYEDAŞ tehlikeli olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken; saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle belirliyor. Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor. Elektrik kullanıcıları, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri sorgulayabilirken, ayrıca anlık arızaları da takip edebiliyorlar.