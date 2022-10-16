Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yola savrularak yaralandı. Kaza yapan motosikletin plakasındaki harflerden birisinin bant ile kapatıldığını gören trafik ekipleri cezai işlem uygulayarak, motosikleti trafikten men etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, yola savrularak yaralandı. Kaza yapan motosikletin plakasındaki harflerden birisinin bant ile kapatıldığını gören trafik ekipleri cezai işlem uygulayarak, motosikleti trafikten men etti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah B.’nin kullandığı 07 YRG 13 plakalı otomobilin sağ aynasına aynı istikamette seyir halindeki Ali Sait Ö.’nün kullandığı 07 BC E 082 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerine aracını bir arkadaşının gelip alacağını söyledi. Söz konusu kişi motosikleti teslim aldığı sırada plakadaki son harfin beyaz bir bant ile kapatılmış olması trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Polis memuru, motosiklet sahibine plakayı bant ile kapatmaktan 750 TL para cezası uygulayıp, motosikleti de trafikten men ederek yediemin otoparkına çektirdi. Trafik ekipleri ayrıca kazaya karışan otomobilin arka camındaki yazı ve tamponunun altında bulunan çekici demiri nedeniyle otomobil sürücüsüne 623 TL para cezası uyguladı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.