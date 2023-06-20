Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki sabah saatlerinde denize giren sporcuların çantası ile değerli eşyalarını çalan hırsızlık şüphelileri gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Önceki gün Marmaris halk plajında, ilçeye kamp amaçlı gelen voleybolcuların denize girmelerini fırsat bilerek çantalarını alan H.Y ve Z.Ö isimli şahıslar, Asayiş büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden voleybolcu S.E ve N.C nin değerli eşyaları haricinde iki farklı kişiye ait cüzdanlar ve cep telefonları ile para bulunmuştu. Emniyetteki sorgu ve gözaltı işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine çıkarılan H.Y(25) ve Z.Ö (18) adli kontrol şartı ile salıverildi. Şüpheli şahıslar adliye çıkışı kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sözlü saldırıda bulundu.